В РФ создают Главное управление Севморпути для организации движения по маршруту — Мишустин

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главное управление Северного морского пути (СМП) создается в России для организации движения по данному маршруту. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание с вице-премьерами, которое проходит в очном режиме.

«По поручению президента создается Главное управление Северного морского пути. Его основной целью станет организация прохода судов, включая выдачу и отзыв разрешений на эту деятельность», — сказал премьер.