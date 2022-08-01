В РФ создают Главное управление Севморпути для организации движения по маршруту — Мишустин
12:32 01.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главное управление Северного морского пути (СМП) создается в России для организации движения по данному маршруту. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание с вице-премьерами, которое проходит в очном режиме.
«По поручению президента создается Главное управление Северного морского пути. Его основной целью станет организация прохода судов, включая выдачу и отзыв разрешений на эту деятельность», — сказал премьер.
НОВОСТИ
- 13:28 01.08.2022
- Папа Франциск в сентябре собирается в Казахстан
- 13:20 01.08.2022
- РФ абсолютно поддерживает Сербию в ситуации вокруг Косова — Песков
- 13:05 01.08.2022
- ВС РФ уничтожили пусковые установки HIMARS ударом по заводу в Харькове
- 13:00 01.08.2022
- ВС РФ уничтожили пусковую установку Harpoon в Одесской области — МО РФ
- 12:20 01.08.2022
- Лондон решил передать Киеву несколько военных кораблей — посол Украины в Британии
- 12:05 01.08.2022
- Иран не участвует в инициативах, обостряющих военные действия на Украине — МИД
- 12:00 01.08.2022
- Запад пытается навязать всему человечеству глобальную войну — Нарышкин
- 11:32 01.08.2022
- Засуха на треть снизит урожай пшеницы в Молдавии — глава Минсельхоза
- 11:20 01.08.2022
- Импорт крепких напитков в РФ упал на 35% - СМИ
- 11:05 01.08.2022
- Посол Украины утверждает, что РФ должна вернуть треть зарубежного имущества СССР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать