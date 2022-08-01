ВС РФ уничтожили пусковые установки HIMARS ударом по заводу в Харькове

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ уничтожили две американские пусковые установки HIMARS и 53 националиста ударом высокоточного оружия по заводу «Украинские энергетические машины» в Харькове. Об этом сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате высокоточного удара в городе Харькове на территории завода „Украинские энергетические машины“ уничтожены две американские пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS. Также уничтожены 53 украинских националиста и иностранных наемника», — заявил Конашенков.