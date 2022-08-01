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РФ абсолютно поддерживает Сербию в ситуации вокруг Косова — Песков

13:20 01.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва поддерживает Сербию в ситуации вокруг непризнанного Косова, требования властей края к сербам, проживающим на севере, необоснованны. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы, безусловно, абсолютно поддерживаем Сербию. Мы рядом с косовскими сербами. Мы считаем, что это (требования властей Косова — прим. ТАСС) абсолютно необоснованные требования», — сказал представитель Кремля.

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