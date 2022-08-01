Претендуя на имущество СССР, Киеву надо было взять на себя треть его долгов — Володин

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поднимая вопрос о возвращении «хотя бы трети» зарубежного имущества бывшего СССР, Киеву следовало взять на себя треть долгов Советского Союза, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Украина подняла вопрос о возвращении „хотя бы трети“ зарубежного имущества бывшего СССР, которое сейчас принадлежит РФ. Прежде чем на что-то претендовать, Киеву необходимо было взять на себя треть долгов Советского Союза», — написал Володин в своем телеграм-канале в понедельник.

Он отметил, что это требование Киева можно расценить как «банкротство киевского режима, которому необходимо перестать мучить украинский народ и уйти».