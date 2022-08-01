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В России выявили 10 824 случая заражения ковидом за сутки

14:00 01.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 10 824, летальных исходов из-за ковида — на 36. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 12 498 случаев заражения и 38 смертей, всего с начала пандемии — 18 612 543 и 382 469 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 6 077 против 6 056 днем ранее, до 17 981 475.

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