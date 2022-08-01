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НОВОСТИ

Папа Франциск в сентябре собирается в Казахстан

13:32 01.08.2022 Источник: Интерфакс

Папа Римский Франциск прибудет в Казахстан с государственным визитом 13-15 сентября, сообщила пресс-служба казахстанского президента.

"По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Папа Римский Франциск посетит Казахстан с государственным визитом 13-15 сентября 2022 года", - говорится в распространенном в понедельник сообщении.

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