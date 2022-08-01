РФ готова оказать помощь госпитализированному Чубайсу, если он за ней обратится — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс не обращался за помощью в связи с госпитализацией с синдромом Гийена-Барре, если такие обращения будут, Кремль, естественно, постарается помочь, заявил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«О каких-то обращениях за помощью — мне неизвестно, что [они] были. Безусловно, это печальная новость, мы желаем ему скорейшего выздоровления, но в то же время мы не владеем деталями», — сказал Песков.

В ответ на уточняющий вопрос одного из журналистов представитель Кремля добавил, что российская сторона готова оказать Чубайсу помощь, если соответствующие обращения поступят. «Естественно. Он российский гражданин, по мере возможности мы пытаемся помогать всем российским гражданам», — подчеркнул пресс-секретарь.