РФ готова оказать помощь госпитализированному Чубайсу, если он за ней обратится — Песков
15:00 01.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс не обращался за помощью в связи с госпитализацией с синдромом Гийена-Барре, если такие обращения будут, Кремль, естественно, постарается помочь, заявил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«О каких-то обращениях за помощью — мне неизвестно, что [они] были. Безусловно, это печальная новость, мы желаем ему скорейшего выздоровления, но в то же время мы не владеем деталями», — сказал Песков.
В ответ на уточняющий вопрос одного из журналистов представитель Кремля добавил, что российская сторона готова оказать Чубайсу помощь, если соответствующие обращения поступят. «Естественно. Он российский гражданин, по мере возможности мы пытаемся помогать всем российским гражданам», — подчеркнул пресс-секретарь.
НОВОСТИ
- 16:32 01.08.2022
- Злоумышленник устроил потоп в храме Христа Спасителя, возбуждено дело о вандализме
- 16:12 01.08.2022
- Пелоси может посетить Тайвань вопреки опасениям администрации Байдена — ТВ
- 16:00 01.08.2022
- В Москве выявили 3 062 случая заражения коронавирусом за сутки
- 15:32 01.08.2022
- Запад «выбросил на помойку» принципы ВТО с введением санкций против РФ — Путин
- 15:30 01.08.2022
- Андрей Воробьев: Производство овощей закрытого грунта в Подмосковье увеличилось в 20 раз
- 15:12 01.08.2022
- Белоруссия и РФ могут создать более тесный союз, чем федерации и конфедерации — Лукашенко
- 14:32 01.08.2022
- В Москве умер последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин
- 14:12 01.08.2022
- Претендуя на имущество СССР, Киеву надо было взять на себя треть его долгов — Володин
- 14:00 01.08.2022
- В России выявили 10 824 случая заражения ковидом за сутки
- 13:32 01.08.2022
- Папа Франциск в сентябре собирается в Казахстан
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать