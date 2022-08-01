Белоруссия и РФ могут создать более тесный союз, чем федерации и конфедерации — Лукашенко

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и РФ могут выстроить союз, которому позавидуют страны с государственным устройством федерации и конфедерации.

«Сохраняя независимость России и Беларуси, мы сможем выстроить такой союз, которому могут позавидовать и федеральные, и конфедеративные государства, и, может, даже унитарные государства», — заявил Лукашенко, назначая Дмитрия Крутого новым послом в РФ, сообщает президентская пресс-служба в понедельник .