Белоруссия и РФ могут создать более тесный союз, чем федерации и конфедерации — Лукашенко
15:12 01.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и РФ могут выстроить союз, которому позавидуют страны с государственным устройством федерации и конфедерации.
«Сохраняя независимость России и Беларуси, мы сможем выстроить такой союз, которому могут позавидовать и федеральные, и конфедеративные государства, и, может, даже унитарные государства», — заявил Лукашенко, назначая Дмитрия Крутого новым послом в РФ, сообщает президентская пресс-служба в понедельник .
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