Запад «выбросил на помойку» принципы ВТО с введением санкций против РФ — Путин
15:32 01.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Принципы ВТО оказались просто «выброшены на помойку» западными политиками, которые ввели санкции против России, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании по ситуации в металлургической отрасли.
«Снижение благополучия, качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, [западных] политиков не интересует. Не говорю уже о таких вещах, как приверженность принципам Всемирной торговой организации — они просто выброшены на помойку», — указал Путин. По его словам, «по-видимому, некоторым нашим западным партнерам об этих принципах и вспоминать-то уже не хочется, потому что просто неловко об этом говорить».
Президент РФ также обратил внимание, что «ограничения на работу отечественных металлургов являются откровенным проявлением недобросовестной конкуренции». «Мы это видим, повторяю, и в других отраслях, — [санкции] представляют собой попытки западных стран сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить рынки, разумеется, в свою пользу», — заключил Путин.
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