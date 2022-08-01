0
0
134
НОВОСТИ

Запад «выбросил на помойку» принципы ВТО с введением санкций против РФ — Путин

15:32 01.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Принципы ВТО оказались просто «выброшены на помойку» западными политиками, которые ввели санкции против России, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании по ситуации в металлургической отрасли.

«Снижение благополучия, качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, [западных] политиков не интересует. Не говорю уже о таких вещах, как приверженность принципам Всемирной торговой организации — они просто выброшены на помойку», — указал Путин. По его словам, «по-видимому, некоторым нашим западным партнерам об этих принципах и вспоминать-то уже не хочется, потому что просто неловко об этом говорить».

Президент РФ также обратил внимание, что «ограничения на работу отечественных металлургов являются откровенным проявлением недобросовестной конкуренции». «Мы это видим, повторяю, и в других отраслях, — [санкции] представляют собой попытки западных стран сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить рынки, разумеется, в свою пользу», — заключил Путин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 01.08.2022
Злоумышленник устроил потоп в храме Христа Спасителя, возбуждено дело о вандализме
0
12
16:12 01.08.2022
Пелоси может посетить Тайвань вопреки опасениям администрации Байдена — ТВ
0
65
16:00 01.08.2022
В Москве выявили 3 062 случая заражения коронавирусом за сутки
0
82
15:30 01.08.2022
Андрей Воробьев: Производство овощей закрытого грунта в Подмосковье увеличилось в 20 раз
0
122
15:12 01.08.2022
Белоруссия и РФ могут создать более тесный союз, чем федерации и конфедерации — Лукашенко
0
167
15:00 01.08.2022
РФ готова оказать помощь госпитализированному Чубайсу, если он за ней обратится — Песков
0
181
14:32 01.08.2022
В Москве умер последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин
0
217
14:12 01.08.2022
Претендуя на имущество СССР, Киеву надо было взять на себя треть его долгов — Володин
0
244
14:00 01.08.2022
В России выявили 10 824 случая заражения ковидом за сутки
0
225
13:32 01.08.2022
Папа Франциск в сентябре собирается в Казахстан
0
246

Возврат к списку