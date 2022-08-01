Запад «выбросил на помойку» принципы ВТО с введением санкций против РФ — Путин

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Принципы ВТО оказались просто «выброшены на помойку» западными политиками, которые ввели санкции против России, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании по ситуации в металлургической отрасли.

«Снижение благополучия, качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, [западных] политиков не интересует. Не говорю уже о таких вещах, как приверженность принципам Всемирной торговой организации — они просто выброшены на помойку», — указал Путин. По его словам, «по-видимому, некоторым нашим западным партнерам об этих принципах и вспоминать-то уже не хочется, потому что просто неловко об этом говорить».

Президент РФ также обратил внимание, что «ограничения на работу отечественных металлургов являются откровенным проявлением недобросовестной конкуренции». «Мы это видим, повторяю, и в других отраслях, — [санкции] представляют собой попытки западных стран сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить рынки, разумеется, в свою пользу», — заключил Путин.