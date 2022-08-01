Андрей Воробьев: Производство овощей закрытого грунта в Подмосковье увеличилось в 20 раз
15:30 01.08.2022
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Фото Павла Попова
«Стараемся ввести в оборот все наши сельскохозяйственные земли. В 2014 году работало менее 500 тыс. га. К концу года объем должен составить 950 тыс. га.», – сказал Андрей Воробьёв.
Губернатор напомнил, что в регионе действует программа «Подмосковные 10 га». Она также позволяет вводить земли сельхозназначения, которые ранее простаивали. Участвуя в программе можно получить землю от 10 до 200 га в безвозмездное пользование на срок до 6 лет.
Все консультации можно получить в Центре поддержки фермеров по телефону 8 (495) 631-63-90 (доб. 56557).
Андрей Воробьёв добавил, что в Госдуме рассматривается закон, который позволит существенно ускорить процедуру изъятия неиспользуемых земель.
Кроме того, в Подмосковье в этом году планируют собрать урожай с 220 га теплиц. «Благодаря федеральной программе и региональной поддержке мы за последние годы построили большое количество теплиц и снимаем огромный урожай – 220 га у нас будет к концу года. На 1 месте в стране – 270 га в Липецкой области. Все самое передовое, что используется в закрытых грунтах, также будет реализовываться на нашей территории», - сказал губернатор.
За 8 лет Московская область по овощам закрытого грунта поднялась с 36 места на второе. Производство увеличилось почти в 20 раз.
Планируется, что урожай с открытого грунта в регионе вырастет на 10% по отношению к прошлому году. «Еще одна большая тема – это овощеводство, растениеводство в открытых грунтах. Мы перед посевной вели разговор с аграриями, и сейчас внимательно следим, как наращиваются объемы. Плюс 10% в этом году мы должны снять урожай», – отметил губернатор.
Создание дополнительных современных картофеле- и овощехранилищ поможет сохранить собранный урожай и сдержать рост цен на «борщевой набор». «Как мы понимаем, чтобы сохранить урожай и иметь так называемый «борщевой набор» в конце зимы – начале весны, для этого должны быть современные овощехранилища. Такая программа субсидирования у нас есть, овощехранилища строятся», – напомнил Андрей Воробьев.
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