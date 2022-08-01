Пелоси может посетить Тайвань вопреки опасениям администрации Байдена — ТВ
16:12 01.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в рамках своего азиатского тура, как ожидается, посетит Тайвань, несмотря на опасения со стороны администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом сообщает в понедельник телеканал Си-эн-эн со ссылкой на неназванного высокопоставленного официального представителя Тайваня и официального представителя США.
По данным телеканала, в администрации выразили обеспокоенность относительно реакции КНР на подобный визит. Точное время прибытия Пелоси в Тайбэй неизвестно. Ожидается, что она останется там на ночь.
Официальный представитель США сообщил, что министерство обороны страны «круглосуточно» отслеживает действия Китая в регионе и работает над обеспечением безопасности Пелоси.
Как отмечает телеканал, мнения республиканцев и демократов в Конгрессе относительно возможного визита Пелоси на Тайвань разделились: некоторые законодатели считают, что она «сама вправе принимать решение», другие заняли «осторожную позицию относительно дипломатически щекотливой поездки».
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