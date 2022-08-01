Злоумышленник устроил потоп в храме Христа Спасителя, возбуждено дело о вандализме
16:32 01.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правонарушитель разбил окно и включил систему пожаротушения в храме Христа Спасителя в центре Москвы, в результате чего там произошел потоп. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
«В ночь на понедельник злоумышленник разбил стекло в окне цокольного этажа храма Христа Спасителя, проник на -2 этаж, где размотал пожарные гидранты и включил воду. Из-за этого в коридорах двух цокольных этажей произошел потоп», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что правонарушитель был задержан на месте службой охраны храма, которые передали его прибывшим полицейским. «Оказалось, что устроившего потоп зовут Алексей Ратников, он зарегистрирован в Подмосковье. В отношении него возбуждено уголовное дело о вандализме», — заключил собеседник агентства.
В Хамовническом суде Москвы ТАСС сообщили, что следователь требует отправить задержанного под арест. «В суд поступило ходатайство следствия в отношении Ратникова А. А. подозреваемого по ч. 2 ст. 214 УК РФ („Вандализм по мотивам религиозной ненависти“) об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в суде. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
Согласно данным картотеки московских судов, ранее Ратников был судим за грабеж и преступления, связанные с наркотиками.
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