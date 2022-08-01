Запад искусственно усложнил ситуацию с турбинами для «Северного потока» — Песков

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сложности в ситуацию с турбинами для «Северного потока» были привнесены искусственно, они вызваны западными санкциями, и российская сторона здесь мало что может сделать. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Дополнительных комментариев нет. „Газпром“ изложил реальную ситуацию, реальное положение дел. Есть поломки, которые требуют срочного ремонта, и есть определенные искусственные сложности, которые были привнесены теми самыми так называемыми санкциями, незаконными ограничениями. Эту ситуацию нужно „расшивать“, и здесь мало что может сделать российская сторона», — заметил он, комментируя ситуацию с ремонтом турбин и ограничением мощности «Северного потока» из-за этого.