Запад искусственно усложнил ситуацию с турбинами для «Северного потока» — Песков
17:00 01.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сложности в ситуацию с турбинами для «Северного потока» были привнесены искусственно, они вызваны западными санкциями, и российская сторона здесь мало что может сделать. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Дополнительных комментариев нет. „Газпром“ изложил реальную ситуацию, реальное положение дел. Есть поломки, которые требуют срочного ремонта, и есть определенные искусственные сложности, которые были привнесены теми самыми так называемыми санкциями, незаконными ограничениями. Эту ситуацию нужно „расшивать“, и здесь мало что может сделать российская сторона», — заметил он, комментируя ситуацию с ремонтом турбин и ограничением мощности «Северного потока» из-за этого.
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