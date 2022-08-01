МИД Швеции вызовет представителя посольства РФ после комментария в соцсетях

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Швеции намерен на этой неделе вызвать представителя посольства РФ в королевстве в связи с опубликованным дипломатами комментарием по поводу гибели 28-летнего шведа, воевавшего на Украине на стороне ВСУ. Об этом корр. ТАСС сообщили в ведомстве.

«МИД намерен вызвать представителя посольства России на этой неделе», — пояснили в пресс-службе.

Как сообщила ранее газета «Дагенс нюхетер», с требованием вызвать посла России в МИД выступили парламентские партии. По мнению спикера по внешнеполитическим вопросам партии «Либералы» Юара Форселя, комментарий — «часть психологической атаки России на Швецию». Представитель Партии центра Керстин Лундгрен считает, что речь идет о том, «что любой швед имеет право поддерживать Украину так, как считает нужным». Однако МИД Швеции сначала заявил, что не планирует такой меры в отношении главы российской дипмиссии.

В опубликованном 25 июля комментарии в «Фейсбуке» (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta («Мета»), которая признана в РФ экстремистской) посольство РФ в Швеции выразило сожаление по поводу того, что СМИ королевства в своих материалах о погибшем на Украине наемнике попытались «создать позитивный и высокоморальный образ этого обыкновенного наемника».

Как заявили в диппредставительстве РФ, тот факт, что он, будучи иностранным гражданином, вступил в ряды «армии, на протяжении восьми лет воевавшей против мирного населения», делает его «преступником в соответствии с международным правом».