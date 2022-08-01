Тела пяти человек обнаружены на месте обстрела со стороны ВСУ села в Херсонской области

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты обнаружили тела пяти человек, включая троих детей, которые числились пропавшими без вести после обстрела в пятницу Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Брилевка в Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС в понедельник замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Погибших получается трое несовершеннолетних: две девочки и мальчик. И взрослые. В общей сложности сейчас у нас пять погибших, достали из подвала. От удара ракеты, получается, их засыпало, и из подвала они выйти не смогли», — сказал он.

Стремоусов 29 июля сообщал, что семья из пяти человек, в том числе трое детей, пропала без вести и, вероятно, погибла в поселке Брилевка вследствие обстрела ВСУ.