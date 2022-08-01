Тела пяти человек обнаружены на месте обстрела со стороны ВСУ села в Херсонской области
17:32 01.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалисты обнаружили тела пяти человек, включая троих детей, которые числились пропавшими без вести после обстрела в пятницу Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Брилевка в Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС в понедельник замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Погибших получается трое несовершеннолетних: две девочки и мальчик. И взрослые. В общей сложности сейчас у нас пять погибших, достали из подвала. От удара ракеты, получается, их засыпало, и из подвала они выйти не смогли», — сказал он.
Стремоусов 29 июля сообщал, что семья из пяти человек, в том числе трое детей, пропала без вести и, вероятно, погибла в поселке Брилевка вследствие обстрела ВСУ.
НОВОСТИ
- 18:00 01.08.2022
- Поставки российского трубопроводного газа в Китай за январь–июль выросли на 60,9%
- 17:12 01.08.2022
- МИД Швеции вызовет представителя посольства РФ после комментария в соцсетях
- 17:00 01.08.2022
- Запад искусственно усложнил ситуацию с турбинами для «Северного потока» — Песков
- 16:32 01.08.2022
- Злоумышленник устроил потоп в храме Христа Спасителя, возбуждено дело о вандализме
- 16:12 01.08.2022
- Пелоси может посетить Тайвань вопреки опасениям администрации Байдена — ТВ
- 16:00 01.08.2022
- В Москве выявили 3 062 случая заражения коронавирусом за сутки
- 15:32 01.08.2022
- Запад «выбросил на помойку» принципы ВТО с введением санкций против РФ — Путин
- 15:30 01.08.2022
- Андрей Воробьев: Производство овощей закрытого грунта в Подмосковье увеличилось в 20 раз
- 15:12 01.08.2022
- Белоруссия и РФ могут создать более тесный союз, чем федерации и конфедерации — Лукашенко
- 15:00 01.08.2022
- РФ готова оказать помощь госпитализированному Чубайсу, если он за ней обратится — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать