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Тела пяти человек обнаружены на месте обстрела со стороны ВСУ села в Херсонской области

17:32 01.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты обнаружили тела пяти человек, включая троих детей, которые числились пропавшими без вести после обстрела в пятницу Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Брилевка в Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС в понедельник замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Погибших получается трое несовершеннолетних: две девочки и мальчик. И взрослые. В общей сложности сейчас у нас пять погибших, достали из подвала. От удара ракеты, получается, их засыпало, и из подвала они выйти не смогли», — сказал он.

Стремоусов 29 июля сообщал, что семья из пяти человек, в том числе трое детей, пропала без вести и, вероятно, погибла в поселке Брилевка вследствие обстрела ВСУ.

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