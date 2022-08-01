Поставки российского трубопроводного газа в Китай за январь–июль выросли на 60,9%
18:00 01.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Газпром» за январь — июль 2022 года нарастил поставки российского трубопроводного газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китай на 60,9%, говорится в сообщении холдинга.
«Растет экспорт газа в Китай по газопроводу „Сила Сибири“ в рамках двустороннего долгосрочного контракта между „Газпромом“ и CNPC: за семь месяцев он увеличился на 60,9%», — отмечается в сообщении.
«В частности, в июле поставки регулярно шли сверх суточных контрактных количеств, при этом трижды был обновлен исторический рекорд суточного объема экспорта», — добавили в «Газпроме».
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