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НОВОСТИ

Поставки российского трубопроводного газа в Китай за январь–июль выросли на 60,9%

18:00 01.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Газпром» за январь — июль 2022 года нарастил поставки российского трубопроводного газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китай на 60,9%, говорится в сообщении холдинга.

«Растет экспорт газа в Китай по газопроводу „Сила Сибири“ в рамках двустороннего долгосрочного контракта между „Газпромом“ и CNPC: за семь месяцев он увеличился на 60,9%», — отмечается в сообщении.

«В частности, в июле поставки регулярно шли сверх суточных контрактных количеств, при этом трижды был обновлен исторический рекорд суточного объема экспорта», — добавили в «Газпроме».

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