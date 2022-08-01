В рамках муниципальных выборов в Москве пройдет акция «Миллион призов»

19:05

В акции «Миллион призов – #ВыбираемВместе2022», которая пройдет в рамках муниципальных выборов в Москве, смогут принять участие избиратели, которые сделают свой выбор через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Выборы муниципальных депутатов назначены в Москве на 9-11 сентября.

«Сейчас предпринимательское сообщество обратилось к правительству Москвы для поддержки очередного этапа акции «Миллион призов», - рассказал президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов. - Уже было шесть таких акций. Мы считаем, что сейчас есть в этом необходимость, поскольку на бизнес оказывается беспрецедентное санкционное давление. Во многих странах власть оказывает помощь предпринимательскому сообществу. И сейчас мы предоставляем возможность людям, которые примут участие в онлайн-голосовании в сентябре, получить сертификаты и принять участие в розыгрыше. Мы уверены, что новая акция даст положительный эффект для бизнеса и для москвичей».

Для участия в дистанционном голосовании необходимо иметь полную учетную запись на городском портале mos.ru. Избиратели, у которых есть право голосовать через ДЭГ, будут занесены в электронные списки автоматически, а сделать выбор, как отдать свой голос: лично, на избирательном участке, или онлайн, они смогут непосредственно в день голосования.

Подробная инструкция для регистрации в системе ДЭГ представлена на сайте.