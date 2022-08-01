Администрация США поддержит возможную поездку Пелоси на Тайвань — Белый дом
19:20 01.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская администрация поддержит возможную поездку спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
«Мы хотим гарантировать, что она может безопасно выезжать за рубеж. И мы намерены гарантировать это», — отметил представитель СНБ, комментируя возможность визита Пелоси на Тайвань в эфире телекомпании Си-эн-эн. При этом он выразил мнение, что США «как стране <…> не следует бояться этой риторики [материкового Китая] или этих потенциальных действий», о которых предупреждает Пекин в связи с замыслами Пелоси. «Речь идет о важной поездке спикера, и мы сделаем все возможное, чтобы ее поддержать», — подчеркнул Кирби.
Он также утверждал, что «нет оснований» для накаленной риторики в нынешней ситуации вокруг турне Пелоси по Азиатско-Тихоокеанскому региону. «[У Пекина] нет оснований предпринимать какие-либо действия», — считает сотрудник СНБ.
Он ушел от прямого ответа на вопрос о том, готов ли Вашингтон к возможным негативным последствиям для американо-китайских отношений в результате вероятной поездки Пелоси на Тайвань. «Изменений в нашей политике нет. Нет изменений в нашем внимании к попыткам поддерживать свободные и безопасные регионы Индийского и Тихого океанов», — сказал Кирби. Пекин неоднократно предостерегал Вашингтон в последние дни против возможного визита Пелоси, указывая, что такой шаг американской стороны не остался бы без последствий.
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