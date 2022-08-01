Самую старую АЭС отключили в Великобритании, несмотря на риск энергетического кризиса

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британская АЭС Hinkley Point B окончательно отключена в понедельник, несмотря на резкий рост стоимости электроэнергии на фоне сокращения поставок российского газа в Европу.

«После почти пяти десятилетий производства низкоуглеродной электроэнергии второй реактор Hinkley Point B был окончательно отключен в последний раз», — сообщила в понедельник в «Твиттере» компания EDF Energy, являющаяся филиалом французской EDF. Аналогичная операция с первым реактором была произведена 6 июля.

Отключение реактора одной из шести продолжавших действовать в Соединенном Королевстве АЭС произошло через 46 лет после того, как она была впервые подключена к энергетической системе в графстве Сомерсет. Hinkley Point B отвечала за 3% потребляемой в стране электроэнергии, вырабатывая ее в объеме 1,1 гигаватта. С 1976 года АЭС произвела 331 тераватт-час.

После этого в королевстве продолжат действовать пять АЭС, две из которых планируется вывести из строя в 2024 году, две — в 2028 году, а последнюю — в 2035-м. В 2020 году они отвечали за производство 15% потребляемой в стране электроэнергии.

В конце мая газета «Таймс» предупредила, что веерные отключения энергии могут с декабря затронуть до 6 млн британских домохозяйств, если кризис на европейском энергетическом рынке продолжит углубляться. Великобритания получает из РФ лишь около 4% потребляемого газа и самостоятельно покрывает 40-50% потребностей за счет месторождений в Северном море. Однако рынок Соединенного Королевства зависит от поставок из Норвегии и Катара, помимо этого, Великобритания получает газ по морским газопроводам, соединяющим ее с Бельгией и Нидерландами. «Таймс» указывает, что обе эти страны могут остановить поставки в королевство, если сами столкнутся с чрезвычайной ситуацией в сфере энергоснабжения. Больше всего в Лондоне опасаются, что на фоне резкого увеличения спроса на газ в ЕС вдвое могут сократиться поставки из Норвегии, которая в прошлом году обеспечила Соединенное Королевство 42% этого сырья.