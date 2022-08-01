Самую старую АЭС отключили в Великобритании, несмотря на риск энергетического кризиса
21:20 01.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британская АЭС Hinkley Point B окончательно отключена в понедельник, несмотря на резкий рост стоимости электроэнергии на фоне сокращения поставок российского газа в Европу.
«После почти пяти десятилетий производства низкоуглеродной электроэнергии второй реактор Hinkley Point B был окончательно отключен в последний раз», — сообщила в понедельник в «Твиттере» компания EDF Energy, являющаяся филиалом французской EDF. Аналогичная операция с первым реактором была произведена 6 июля.
Отключение реактора одной из шести продолжавших действовать в Соединенном Королевстве АЭС произошло через 46 лет после того, как она была впервые подключена к энергетической системе в графстве Сомерсет. Hinkley Point B отвечала за 3% потребляемой в стране электроэнергии, вырабатывая ее в объеме 1,1 гигаватта. С 1976 года АЭС произвела 331 тераватт-час.
После этого в королевстве продолжат действовать пять АЭС, две из которых планируется вывести из строя в 2024 году, две — в 2028 году, а последнюю — в 2035-м. В 2020 году они отвечали за производство 15% потребляемой в стране электроэнергии.
В конце мая газета «Таймс» предупредила, что веерные отключения энергии могут с декабря затронуть до 6 млн британских домохозяйств, если кризис на европейском энергетическом рынке продолжит углубляться. Великобритания получает из РФ лишь около 4% потребляемого газа и самостоятельно покрывает 40-50% потребностей за счет месторождений в Северном море. Однако рынок Соединенного Королевства зависит от поставок из Норвегии и Катара, помимо этого, Великобритания получает газ по морским газопроводам, соединяющим ее с Бельгией и Нидерландами. «Таймс» указывает, что обе эти страны могут остановить поставки в королевство, если сами столкнутся с чрезвычайной ситуацией в сфере энергоснабжения. Больше всего в Лондоне опасаются, что на фоне резкого увеличения спроса на газ в ЕС вдвое могут сократиться поставки из Норвегии, которая в прошлом году обеспечила Соединенное Королевство 42% этого сырья.
НОВОСТИ
- 13:05 01.08.2022
- ВС РФ уничтожили пусковые установки HIMARS ударом по заводу в Харькове
- 13:00 01.08.2022
- ВС РФ уничтожили пусковую установку Harpoon в Одесской области — МО РФ
- 17:30 31.07.2022
- Альянс AUKUS озабочен скорейшей поставкой Австралии атомных подлодок
- 14:50 31.07.2022
- Путин: Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России
- 12:50 31.07.2022
- В Морской доктрине РФ перечислены основные риски для морской деятельности
- 11:27 31.07.2022
- Путин подписал указ "Об утверждении Морской доктрины Российской Федерации"
- 10:00 31.07.2022
- Губернатор Севастополя: Смысла переносить праздник нет
- 09:10 31.07.2022
- В Свастополе штаб ЧФ атакован украинской стороной с использованием БПЛА
- 11:50 30.07.2022
- Кластер ВМФ форума «Армия-2022»
- 15:00 28.07.2022
- Путин назначил руководителя ГУК МО РФ заместителем министра обороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать