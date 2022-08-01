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Саакашвили намерен уйти из грузинской политики - адвокат

22:00 01.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили намерен уйти из грузинской политики и полностью сконцентрироваться на сохранении своего здоровья, заявил адвокат Валерий Гелбахиани.

"Состояние здоровья Михаила Саакашвили крайне тяжелое, и сегодня речь идет о спасении его жизни. В беседе со мной он (Саакашвили) заявил, что намерен уйти из грузинской политики и полностью сконцентрироваться на сохранении своего здоровья", - сказал адвокат в понедельник журналистам.

Он сообщил, что защита экс-президента и родственники работают над тем, чтобы Саакашвили отсрочили срок исполнения наказания и направили на лечение заграницу.

В партии Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД) заявили журналистам, что не знают о его планах уйти из политики. Председатель ЕНД Никанор Мелия предположил, что заявление адвоката Гелбахиани является "тактическим ходом".

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