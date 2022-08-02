Ситуация сейчас гораздо хуже холодной войны, считает Медведев
22:40 01.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что ситуация со стратегической безопасностью сейчас значительно хуже той, что была во времена холодной войны.
Он обратил внимание на слова американского президента Джо Байдена о том, что даже во времена холодной войны СССР и США обсуждали вопросы безопасности и находили компромиссы и что странам нужен новый договор об ограничении ядерных потенциалов, который заменит СНВ-3, истекающий в 2026 году.
«Все это, конечно, хорошо. Тем не менее еще раз замечу. Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже! И не мы в ней виноваты», — написал Медведев в понедельник в своем телеграм-канале. «Ну и главное… Оно нам вообще надо? Мир стал другим», — добавил он.
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