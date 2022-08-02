Визит Пелоси на Тайвань подорвет отношения Китая и США — постпред КНР при ООН
09:05 02.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возможный визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в рамках ее азиатского турне подорвет отношения Пекина и Вашингтона. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на пресс-конференции, посвященной председательству КНР в Совете Безопасности ООН в августе.
«С нашей точки зрения такой запланированный визит подрывает принцип неделимости Китая, подрывает суверенитет и территориальную целостность Китая, подрывает стабильность и мир в Тайваньском проливе. Более того, он подрывает отношения между Китаем и США», — сказал он. По его оценкам, такая поездка носит провокационный характер и направлена против основополагающих интересов Китая.
«Уверен, что американское правительство хорошо понимает, что им придется иметь дело со всеми последствиями этого», — подчеркнул дипломат. Он также напомнил, что в ходе недавнего телефонного разговора президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином хозяин Белого дома подтвердил позицию США, согласно которой Вашингтон продолжает и намерен в дальнейшем продолжать придерживаться политики единого Китая. «Мы призываем США придерживаться взятых обязательств и держать слово», — добавил постпред.
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