Ответ РФ на предложения по обмену заключенными в США считают несерьезным

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США считает несерьезным ответ правительства России на американские предложения по обмену гражданами, находящимися под стражей. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Было сделано ответное предложение. Мы его не рассматриваем в качестве серьезного ответного предложения", - сказала официальный представитель президента США, комментируя переговоры Москвы и Вашингтона по обмену упомянутыми гражданами.

"Мы (США - прим. ТАСС) выдвинули [России] содержательное предложение. И мы хотим провести на этот счет добросовестные переговоры. Мы хотим гарантировать, что добьемся этого как можно скорее. То, что мы (американские власти - прим. ТАСС) услышали [в ответ от Москвы], как вам [ранее] заявили мои коллеги, было недобросовестным", - утверждала Жан-Пьер.

"Ясно, - добавила пресс-секретарь, - что я не буду вести переговоры отсюда, не буду вдаваться ни в какие конкретные детали". "Однако, как следует из этого серьезного предложения [американской стороны], как вы можете услышать из уст госсекретаря [США Энтони] Блинкена, как вы слышали из уст президента [Джо Байдена], мы относимся к этому [вопросу] очень серьезно. Это приоритет для президента", - считает Жан-Пьер.

При этом в качестве тех граждан США, возвращения которых на родину добивается Вашингтона, она назвала только Бриттни Грайнер и Пола Уилана.