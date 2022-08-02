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ФРГ поставляет Украине оружие, которое еще не поставлено на вооружение бундесвера - Шольц

09:32 02.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина продолжает получать новейшее оружие от ФРГ, часть которого настолько современное, что еще не было поставлено на вооружение Бундесвера. Об этом сообщил канцлер Олаф Шольц в опубликованном в понедельник интервью газете The Globe and Mail.

"Мы поставляли все [вооружения], которые у нас были: противотанковые комплексы и системы ПВО, мины, пушки, тонны боеприпасов и нелетальную помощь. Теперь мы перешли на более сложные и дорогостоящие системы. Самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня, зенитные комплексы, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. Некоторые из этих систем настолько новые, что были произведены в малых количествах, часть из них еще не была поставлена Вооруженным силам Германии", - сказал канцлер.

По его словам, "украинцев обучают на новом и более сложном оборудовании в нескольких местах в Германии".

Министр обороны Украины Алексей Резников 21 июня информировал о получении из ФРГ самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. А 27 июля стало известно, что Германия одобрила поставки еще 100 гаубиц.

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