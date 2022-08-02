Запорожские власти готовы предоставить МАГАТЭ подтверждения обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ
10:00 02.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти освобожденной территории Запорожской области готовы предоставить Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), визит миссии которого ожидают в регионе, задокументированные подтверждения фактов обстрелов Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.
«Мы очень рады, что господин [Рафаэль] Гросси (генеральный директор МАГАТЭ — прим. ТАСС), несмотря на давление, <…> заявляет о готовности делегации МАГАТЭ посетить Запорожскую АЭС. <…> В первую очередь мы намерены предоставить все задокументированные и зафиксированные подтверждающие факты террористических обстрелов АЭС со стороны подконтрольных Зеленскому вооруженных формирований», — сказал Рогов.
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