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Дуда заявил о «враждебном акте» со стороны Меркель из-за поддержки «Северного потока — 2»

10:05 02.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что до сих пор считает неверным многолетнюю поддержку проекта «Северный поток — 2», который так и не был сертифицирован, со стороны экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель (занимала пост с 2005 по 2021 год). Свое мнение он высказал в интервью немецкой газете «Франкфуртер альгемайне цайтунг», которое опубликовано во вторник.

«Газовые проекты под названием „Северный поток“ — это большой упрек Германии с моей стороны», — сказал он.

«Мы постоянно слышали, это что Nord Stream был чисто экономическим проектом, на который трудно было повлиять, — добавил Дуда. — Данный аргумент я никогда не разделял. Затем последовало соглашение от 2021 года между президентом [США Джо] Байденом и Меркель, по которому Вашингтон отказывался от противодействия „Северному потоку — 2“, и в тот же вечер Меркель позвонила [президенту России Владимиру] Путину. Я был потрясен. Это следовало понимать не только как акт равнодушия, но и как едва ли не враждебный акт по отношению к нашей части Европы».

«Северный поток — 2» был полностью проложен, но так и не запущен. Его сертификацию остановили уже при канцлере Олафе Шольце 22 февраля 2022 года после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик.

Имя бывшего канцлера часто фигурирует в дискуссиях о прошлой политике Германии в отношении РФ. Ее упрекают в том, что она до последнего поддерживала проект «Северный поток — 2» и что в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте выступила против ускоренного вступления Украины в альянс.

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