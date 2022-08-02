Два китайских авианосца вышли в море перед возможным приездом Пелоси на Тайвань — СМИ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два действующих авианосца Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вышли в море и могут быть направлены к району Тайваньского пролива перед возможным визитом в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом сообщила во вторник тайваньская газета «Чжунго шибао» со ссылкой на данные неназванного военного обозревателя.

Согласно этим сведениям, авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун» не так давно покинули порты Циндао и Санья. В настоящее время не ясно, держат ли курс корабли в зону Тайваньского пролива или примут участие в военных учениях. В любом случае это свидетельствует об усилении военного противостояния между Китаем и США в регионе, считает издание.

Как сообщил в понедельник китайский аналитический центр SCSPI, в настоящее время в акватории к юго-востоку от Тайваня находится ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Рональд Рейган».

По данным тайваньских СМИ, Пелоси прилетит в Тайбэй вечером во вторник во главе делегации из шести человек, представляющих Демократическую партию.

Визит спикера нижней палаты Конгресса США на Тайвань может стать первым для американского политика такого ранга за последние 25 лет. Пекин неоднократно предупреждал американскую сторону, что если визит состоится, то это не останется без последствий, и Китай примет жесткие меры. Вашингтон полагает, что Пекин может в свете потенциальной поездки предпринять шаги, которые приведут к кризису, в том числе осуществить запуски ракет или провести военные учения. По сообщениям из Тайбэя, в повышенную боеспособность приведены и вооруженные силы Тайваня.