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Блинкен заявил, что талибы нарушили обязательства, «укрывая в Кабуле» аз-Завахири

11:00 02.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) нарушило свои обязательства и обещания, «принимая и укрывая» в Кабуле главаря террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) Аймана аз-Завахири. Такую точку зрения выразил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Принимая и укрывая лидера „Аль-Каиды“ в Кабуле, талибы грубо нарушили Дохийское соглашение и свои неоднократные обещания миру о том, что они не допустят использования афганской территории террористами для создания угроз безопасности других стран. Они также предали афганский народ и свое собственное заявленное стремление к признанию [их власти в Афганистане другими странам] и нормализации [отношений] с международным сообществом», — говорится в письменном заявлении Блинкена.

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