У украинских военных в Авдеевке есть «последний шанс» сдаться, заявили в ДНР

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные Донецкой Народной Республики предложили военнослужащим Вооруженных сил Украины на позициях в районе Авдеевки сложить оружие, это их «последний шанс» сохранить себе жизнь. Об этом заявил в понедельник заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

«Наши военные спецы организовали радиовещание на частотах FM в районе Авдеевки с призывом к украинским воякам прекратить бессмысленное сопротивление и сохранить себе жизнь, сложив оружие. Думаю, это последний шанс для украинских вояк», — написал он в своем телеграм-канале.

28 июля Безсонов сообщал, что союзные силы продвинулись севернее Авдеевки на полтора километра, а 31 июля — что украинские силовики были выбиты с позиций в районе вентиляционного ствола шахты на южной окраине города, которые играли важную роль в общей системе оборонительных укреплений авдеевской группировки ВСУ.

Авдеевка — укрепрайон, который создавался украинской армией с 2014 года. Со стороны Авдеевки украинские военные ведут огонь по Донецку, Ясиноватой, Макеевке и окрестностям, включая ключевые транспортные артерии.

Город с населением около 30 тыс. человек расположен к северу от Донецка. В Авдеевке находится крупнейший в Европе коксохимический завод.