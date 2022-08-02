У украинских военных в Авдеевке есть «последний шанс» сдаться, заявили в ДНР
11:05 02.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные Донецкой Народной Республики предложили военнослужащим Вооруженных сил Украины на позициях в районе Авдеевки сложить оружие, это их «последний шанс» сохранить себе жизнь. Об этом заявил в понедельник заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
«Наши военные спецы организовали радиовещание на частотах FM в районе Авдеевки с призывом к украинским воякам прекратить бессмысленное сопротивление и сохранить себе жизнь, сложив оружие. Думаю, это последний шанс для украинских вояк», — написал он в своем телеграм-канале.
28 июля Безсонов сообщал, что союзные силы продвинулись севернее Авдеевки на полтора километра, а 31 июля — что украинские силовики были выбиты с позиций в районе вентиляционного ствола шахты на южной окраине города, которые играли важную роль в общей системе оборонительных укреплений авдеевской группировки ВСУ.
Авдеевка — укрепрайон, который создавался украинской армией с 2014 года. Со стороны Авдеевки украинские военные ведут огонь по Донецку, Ясиноватой, Макеевке и окрестностям, включая ключевые транспортные артерии.
Город с населением около 30 тыс. человек расположен к северу от Донецка. В Авдеевке находится крупнейший в Европе коксохимический завод.
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