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НОВОСТИ

В России выявили 9 560 случаев заражения ковидом за сутки

11:20 02.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 560, летальных исходов из-за ковида — на 48. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 10 824 случая заражения и 36 смертей, всего с начала пандемии — 18 622 103 и 382 517 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 8 573 против 6 077 днем ранее, до 17 990 048.

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