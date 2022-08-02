0
0
110
НОВОСТИ

Вулкан Шивелуч на Камчатке проявляет опасную активность

11:32 02.08.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Вулкан Шивелуч на Камчатке демонстрирует опасную активность. Кратер раскалился, со склонов стекает лава, сообщили в пресс-службе Института вулканологии на Дальнем Востоке.

Учёные утверждают, что температура внутри лавового потока может достигать 800 градусов Цельсия. Опасность представляют также пепловые выбросы и обвалы. Директор института Алексей Озеров добавил, что чрезвычайная угроза для жизни существует на всей территории в радиусе 10 километров от Шивелуча.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 02.08.2022
Доля контрафактного и некачественного бензина в РФ упала в 4 раза с 2015 г. — Росстандарт
0
18
12:05 02.08.2022
США переходят все рамки, Китай лишит сепаратистов шанса на независимость Тайваня — МИД КНР
0
57
12:00 02.08.2022
За конфликтом в Косове стоят Вашингтон и ЕС — посол РФ в Сербии
0
67
11:20 02.08.2022
В России выявили 9 560 случаев заражения ковидом за сутки
0
132
11:05 02.08.2022
У украинских военных в Авдеевке есть «последний шанс» сдаться, заявили в ДНР
0
189
11:00 02.08.2022
Блинкен заявил, что талибы нарушили обязательства, «укрывая в Кабуле» аз-Завахири
0
160
10:32 02.08.2022
Два китайских авианосца вышли в море перед возможным приездом Пелоси на Тайвань — СМИ
0
203
10:20 02.08.2022
Военные за последние дни задержали более 50 палестинцев на Западном берегу — армия Израиля
0
205
10:05 02.08.2022
Дуда заявил о «враждебном акте» со стороны Меркель из-за поддержки «Северного потока — 2»
0
251
10:00 02.08.2022
Запорожские власти готовы предоставить МАГАТЭ подтверждения обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ
0
220

Возврат к списку