Вулкан Шивелуч на Камчатке проявляет опасную активность
11:32 02.08.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Вулкан Шивелуч на Камчатке демонстрирует опасную активность. Кратер раскалился, со склонов стекает лава, сообщили в пресс-службе Института вулканологии на Дальнем Востоке.
Учёные утверждают, что температура внутри лавового потока может достигать 800 градусов Цельсия. Опасность представляют также пепловые выбросы и обвалы. Директор института Алексей Озеров добавил, что чрезвычайная угроза для жизни существует на всей территории в радиусе 10 километров от Шивелуча. Говорит Москва
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