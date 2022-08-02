Вулкан Шивелуч на Камчатке проявляет опасную активность

11:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Вулкан Шивелуч на Камчатке демонстрирует опасную активность. Кратер раскалился, со склонов стекает лава, сообщили в пресс-службе Института вулканологии на Дальнем Востоке.

Учёные утверждают, что температура внутри лавового потока может достигать 800 градусов Цельсия. Опасность представляют также пепловые выбросы и обвалы. Директор института Алексей Озеров добавил, что чрезвычайная угроза для жизни существует на всей территории в радиусе 10 километров от Шивелуча. Говорит Москва