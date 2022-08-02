За конфликтом в Косове стоят Вашингтон и ЕС — посол РФ в Сербии

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон и Евросоюз стоят за конфликтом между Приштиной и Белградом, Вашингтону выгодна напряженная обстановка в регионе. Об этом во вторник заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Я этим перебрасываю мостик к вашему второму правильному вопросу: „Кто за этим стоит“. Приштина, разумеется, но главное, конечно, что за Приштиной стоит Вашингтон и стоит Евросоюз. <…> В данном случае Евросоюз так же, как и в случае с Украиной, как в случае с антироссийскими санкциями, вопреки своим интересам выполняет указания из Вашингтона. Вашингтону выгоден тлеющий конфликт, ему выгодно сохранение ситуации на грани срыва», — сказал он.