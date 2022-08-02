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США переходят все рамки, Китай лишит сепаратистов шанса на независимость Тайваня — МИД КНР

12:05 02.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты переходят все рамки дозволенного по тайваньскому вопросу, в связи с чем Китай будет твердо защищать свой суверенитет и не оставит сепаратистам, а также их иностранным пособникам ни малейшего шанса на независимость Тайваня. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя напряженную ситуацию в регионе в связи с планируемым визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

«США по тайваньскому вопросу постоянно бросают вызовы Китаю, они пересекают красную линию и рамки дозволенного, — подчеркнула она на брифинге. — Мы решительно против вмешательства [во внутренние дела Китая] сепаратистских элементов на Тайване и иностранных политических сил, мы не оставим им ни малейшего шанса. Правительство и народ КНР будут твердо отстаивать суверенитет, интересы безопасности и территориальную целостность своей страны».

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