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Доля контрафактного и некачественного бензина в РФ упала в 4 раза с 2015 г. — Росстандарт

12:20 02.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля контрафактного и некачественного бензина в России по итогам 2021 года составила 4,9%, сократившись в 4 раза с момента начала проверок заправок в 2015 году. Об этом сообщил глава Росстандарта Антон Шалаев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Ежегодно ведомством проверяются более тысячи объектов нефтепродуктообеспечения, то есть заправок. Эта работа началась в 2015 году. По итогам 2015 года более 20% всех проверенных объектов содержали нарушения, будь то по физико-химическим свойствам, будь то по недоливу и так далее. По итогам 2021 года мы вышли в 4,9%. То есть объем контрафактного, фальсифицированного и просто несоответствующего бензина, который используют наши граждане, сократился в более чем 4 раза за это время», — сказал Шалаев.

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