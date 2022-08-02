Украина вывозит документы из Днепропетровска в города на границе с Польшей — МВД ЛНР
12:32 02.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители украинских властей вывозят из госорганов Днепропетровска документы, в том числе секретные, в приграничные с Румынией и Польшей города, сообщил ТАСС помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев.
«В Днепропетровске идет эвакуация документов в госорганах. По нашим источникам, переправляют сразу на румынскую и польскую границу в города на Украине, которые граничат, [это] документация, архивы, делопроизводство, секретка и так далее», — сказал он.
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