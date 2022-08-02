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НОВОСТИ

Лукашенко назвал игрой ситуацию вокруг вывоза украинского зерна

13:00 02.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал игрой ситуацию вокруг вывоза украинского зерна, предположив, что скоро эта тема уйдет на другой план.

«Ну вот в Стамбуле встретились, уже договорились, зерно повезли. Сейчас „голодную Африку накормят“. Слушайте, 20 судов, которые они везут, это даже Турции не хватит, чтобы обеспечить. Вон Иран уже договаривается с Россией, чтобы с нового урожая зерно поставляли. Поэтому это просто игры», — сказал Лукашенко журналистам во вторник. Его слова приводит агентство БелТА.

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