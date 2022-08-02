«ВКонтакте» устанавливает причины взлома страницы Медведева

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Команда социальной сети «ВКонтакте» совместно с компетентными службами устанавливает причины взлома страницы зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе соцсети. Ранее помощник Медведева Олег Осипов сообщил о том, что аккаунт зампредседателя был взломан.

«Пост был опубликован сторонним пользователем. В настоящий момент команда безопасности работает совместно с компетентными службами и устанавливает причины произошедшего», — сообщили в пресс-службе соцсети.