Китай приостановил импорт ряда продовольственных товаров Тайваня — СМИ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая приостановили импорт ряда продовольственных товаров Тайваня. Как сообщило во вторник Центральное информационное агентство острова со ссылкой на Комитет по сельскому хозяйству Тайваня, данные меры интерпретируются как ответный шаг на вероятный визит в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Как передает агентство со ссылкой на ведомство, комитет узнал о приостановке импорта товаров ряда продовольственных компаний Тайваня в понедельник и в настоящее время выясняет, какое количество предприятий затронули данные меры. Отмечается, что в черный список попали компании, занимающееся производством чая, сухофруктов, меда, какао-бобов и овощей. Под запрет также попала продукция около 700 рыболовецких судов.

В сообщении указывается, что официальная причина приостановки импорта, вероятно, связана с соблюдением компаниями новых правил таможенного оформления КНР.

По данным тайваньских СМИ, делегация во главе с Пелоси планирует приземлиться в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. Визит спикера нижней палаты Конгресса США на Тайвань может стать первым для американского политика такого ранга за последние 25 лет. Пекин неоднократно предупреждал Вашингтон, что если визит на остров состоится, то это не останется без последствий, Китай примет жесткие меры.