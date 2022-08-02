Андрей Воробьев: Московскую областную детскую больницу в Красногорске построят досрочно – в марте 2024 года

13:45

Фото Константина Семенца



Первый камень в основание Московской областной детской больницы в Красногорске заложили в июне прошлого года. Изначально сдать 8-этажное медучреждение планировали в конце 2024-го, однако сделают это раньше – весной того же года. Сегодня губернатор Московской областипроверил ход работ и пообщался со строителями.

«Эта больница очень важна для такого растущего региона, как Подмосковье. Президент поддержал, и наша задача - за 2,5 года возвести и запустить 115 тыс. кв. м современного детского госпиталя с КДЦ. В марте 2024 года мы хотим сдать этот объект. Мы постоянно его инспектируем, потому что есть разные сложности в масштабном строительстве. Очень важно не упустить моменты, будь то инженерия, отделочные материалы, оборудование. Строители молодцы, активно возводят здание», - сказал Андрей Воробьёв.

Строительство идет в рамках нацпроекта «Здравоохранение» за счет средств федерального и областного бюджетов. Медучреждение станет центром детского здравоохранения Подмосковья.

В Московской области сейчас проживает 1,5 млн детей – это второй показатель в стране. За последние 5 лет их количество в регионе увеличилось более чем на четверть миллиона. В новом лечебном заведении медицинскую помощь смогут ежегодно получать 14,5 тыс. детей. Причем, не только из Подмосковья, но и со всей страны.

Здесь будут стационар на 420 коек (в том числе дневной на 20 мест), а также КДЦ на 300 посещений в смену. В штате - свыше 400 врачей и около 900 медсестер. Медицинскую помощь будут оказывать по 28 профилям на всех этапах - поступление, лечение, реабилитация.

В больнице разместятся лечебно-диагностическое, инфекционное, травматолого-ортопедическое, неврологическое, хирургическое отделения. А также отделения реанимации, нейрохирургии, кардиологии, медицины катастроф с доступом через вертолетную площадку, клинико-диагностическая лаборатория, симуляционный центр. Предусмотрены 13 операционных.

Будут использоваться технологии телемедицины и роботизации медицинских процессов для лечения сложных заболеваний. Планируется закупить свыше 6 тысяч единиц современного диагностического, операционного, лечебного и реабилитационного оборудования. В их числе - система навигации для операций на голове, позвоночнике, суставах, а также рентгеновский телеуправляемый аппарат и компьютерный томограф на 128 срезов. Высокоточная техника для эндоскопической и лапароскопической хирургии сокращает степень травмирования и сроки реабилитации с 14-16 дней до 7-8. Также будут приобретены новейшие реабилитационные тренажеры с функциональной электростимуляцией и биологической обратной связью.

Сейчас на объекте задействованы 235 рабочих и 15 единиц техники. На строительной площадке установлено 8 камер видеонаблюдения, подключенных к «Безопасному региону» и информационной системе Минстроя «Мониторинг объектов строительства». Это позволяет в режиме онлайн отслеживать все этапы и технологические процессы, число рабочих, соблюдение графика.

«На сегодняшний момент стройка у нас находится на этапе бетонирования монолитных конструкций, разработки котлована, обратной засыпки. Работы идут в круглосуточном режиме, 7 дней в неделю, согласно графику, в полном объеме, - сказал первый вице-президент компании-подрядчика АО «МСУ-1» Илья Демидов. – Нам поставлена задача – сдать объект раньше, потому что все понимают значение этой больницы для Московской области. Мы привлекли сюда все свои ресурсы и определенные технологические процессы, чтобы срок работ сократить».

Всего в этом году за счет областного бюджета и частных инвестиций в Подмосковье введут более 20 учреждений здравоохранения.

«Мы уже открыли в Истре весьма важный госпиталь с поликлиникой, построенный Минобороны, - сказал Андрей Воробьёв. – В этом году будет построено 23 объекта, в основном это современные поликлиники с оборудованием, где можно пройти всю самую необходимую диагностику на МРТ, КТ, УЗИ, маммографе, рентгене. Все это в наших поликлиниках имеется. Плюс мы видим растущее население в сельской территории, поэтому в Подмосковье возводятся мобильные ФАПы. Мы их поставим в удобных локациях для наших жителей».

В этом году за средства области введут также поликлиники в г.о. Реутов, Раменский, Коломна и Домодедово. Откроют 2 офиса ВОП в п. Новая Ольховка Наро-Фоминского г.о. и с. Саввинская Слобода г.о. Одинцовский.

Кроме того, инвесторы построят 3 поликлиники в Мытищах и одну в ЖК «Зеленые аллеи» Ленинского городского округа, а также амбулаторию в п. Зеленоградский Пушкинского г.о. 2 кабинета ВОП в Балашихе и п. Пироговский г.о. Мытищи.