Верховный суд РФ признал украинский нацбатальон «Азов» террористической организацией

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд России признал украинский националистический полк «Азов» террористической организацией и запретил его деятельность в РФ, передает корр. ТАСС.

«Административное заявление генерального прокурора удовлетворить, признать украинское военизированное подразделение „Азов“ террористической организацией и запретить его деятельность на территории Российской Федерации», — огласила постановление судья, отметив, что исполнение решения начинается немедленно.

Суд огласил только резолютивную часть решения, его мотивы остаются неизвестными. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Рассмотрение иска прокуратуры прошло в отсутствие представителей противоположной стороны. Большая часть заседания была проведена в закрытом режиме, трансляция для журналистов включалась только на стадии допроса свидетелей. Свидетели, которыми выступили российские правозащитники и журналисты, сообщили суду о многочисленных фактах преступлений боевиков «Азова». В суде были показаны собранные ими интервью жителей Мариуполя и Волновахи, чьи родственники были убиты, похищены или подверглись пыткам боевиками «Азова».

Участники организации, признанной судом террористической, подлежат уголовной ответственности. Создатели и руководители наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом до 1 млн рублей, рядовые участники — на срок от 5 до 10 лет со штрафом до 500 тыс. рублей. Те, кто добровольно прекратил участие в деятельности организации до момента начала расследования, освобождаются от уголовной ответственности.