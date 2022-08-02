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При строительстве газопровода «Балканский поток» выявлены многочисленные нарушения

14:32 02.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительственная пресс-служба сообщила во вторник о многочисленных серьезных нарушениях, совершенных при строительстве газопровода «Балканский поток» на территории Болгарии, которые были выявлены в ходе работы специальных комиссий, сформированных два месяца назад по поручению теперь уже бывшего премьер-министра Кирила Петкова.

«Результаты проверки свидетельствуют о ряде нарушений, в том числе экологического и трудового законодательства, о нарушениях при проведении конкурсных процедур в рамках государственного заказа, нарушении природоохранного законодательства, нарушениях при финансировании и многое другое. Премьер-министр Кирил Петков, как только ознакомился с выводами комиссии, распорядился проинформировать о нарушениях МВД, Государственное агентство национальной безопасности и экологическое министерство для последующих действий», — говорится в сообщении.

Полный список нарушений, выявленных при строительстве газопровода, представлен на официальном сайте болгарского правительства.

Общая протяженность газопровода «Балканский поток» через территорию Болгарии (продолжение газопровода «Турецкий поток») составляет 474 км, его строительство было завершено в конце 2020 года, трасса прошла через 11 областей страны.

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