Кремль примет приглашение на саммит АТЭС, формат участия Путина определится позже — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Формат участия президента России Владимира Путина в саммите АТЭС в ноябре будет определен ближе к данной встрече, но Москва с удовольствием примет приглашение. Об этом журналистам во вторник заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Мы, безусловно, с удовольствием это приглашение получим», — сказал представитель Кремля. Он отметил, что РФ «участвует в работе АТЭС, придает большое значение этому объединению».

«Мы ближе к моменту проведения мероприятия уже примем решение о том, в каком формате будет наиболее целесообразно принять участие», — пообещал Песков, говоря о планах участия Путина в саммите АТЭС.