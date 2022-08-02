До 500 националистов 92-й бригады ВСУ ликвидировали ВКС РФ в Харьковской области

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ ликвидировали до 500 националистов 92-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В населенных пунктах Мерефа и Чугуев Харьковской области в результате высокоточных ударов ВКС России ликвидировано до 500 националистов 92-й механизированной бригады ВСУ и большое количество военной техники», — сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.