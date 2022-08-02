Армения подала иск против Азербайджана в ЕСПЧ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), подав иск против действий Азербайджана в селах Парух и Храморт в Нагорном Карабахе. Об этом говорится во вторник в заявлении представителя Армении по международным юридическим вопросам Егише Киракосяна.

«27 июля Армения представила в ЕСПЧ новую межгосударственную жалобу против Азербайджана. Среди прочего иск касается агрессии, предпринятой Азербайджаном против гражданского населения сел Храморт и Парух Республики Арцах (непризнанная Нагорно-Карабахская республика — прим. ТАСС) в 2022 году, реальных угрозах со стороны Азербайджана населению приграничных сел Республики Арцах, а также действий ВС Азербайджана в 2021–2022 гг. против гражданского населения Республики Арцах, в результате которых было нарушено право на жизнь», — отмечается в заявлении.