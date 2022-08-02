Закон об особом статусе поляков на Украине — это делегирование государственности — МИД РФ
16:12 02.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Принятие Верховной радой законопроекта об особом статусе для граждан Польши на Украине демонстрирует полное делегирование Киевом своей государственности гражданам другой страны. Об этом заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Парламент Украины принял законопроект об особом статуе поляков, который уравнивает их в правах с украинскими гражданами. Это просто делегирование своей государственности гражданам другой страны впрямую», — указала дипломат.
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