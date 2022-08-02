Только 1% американцев считают Россию угрозой для США — опрос
16:32 02.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Абсолютное большинство американцев не рассматривают Россию в качестве угрозы для Соединенных Штатов Америки. Противоположного мнения придерживается лишь 1% жителей страны, свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты исследования социологической службы Gallup.
По этим данным, в июне и в июле только 1% жителей США включал Россию в список «самых главных проблем» своей страны. За последние шесть месяцев число респондентов, которые считают РФ основным вызовом для США, ни разу не превышало отметки в 10%. Наивысший показатель был зафиксирован в марте — 9%, что было связано с обострением украинского кризиса. Однако потом он начал стабильное снижение, опустившись до 5% в апреле, а затем до 3% в мае.
Китай, как и Россию, американцы также не считают угрозой для своей страны. Менее чем 1% американцев включили КНР в число «основных вызовов» для США.
Опрос показал, что важнейшими проблемами для американцев в настоящее время являются инфляция (17%), вопросы государственного управления (17%) и состояние экономики (12%). Проблемой запрета абортов обеспокоены 8%, иммиграция и контроль над оборотом оружия волнуют по 6% респондентов.
Социологический опрос был проведен по телефону в период с 5 по 26 июля. В нем приняли участие 1 013 совершеннолетних американцев. Погрешность выборки составляет 4%.
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