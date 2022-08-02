Более полутора миллионов пользователей СберБанк Онлайн на Андроиде установили обновленную версию приложения
15:55 02.08.2022
Более 1,5 млн пользователей мобильного приложения СберБанк Онлайн установили обновленную версию приложения с сайта Сбербанка. С 1 августа обновить приложение стало возможно и в других каналах, доступных для пользователей устройств на платформе Андроид: в сторах RuStore, Huawei App Gallery, SmartMarket и других.
Обновленная версия приложения, которая стала доступна для установки с сайта банка 12 июля, стала еще более удобной и функциональной. И многие пользователи уже оценили предлагаемые возможности. Например, клиенты стали чаще пользоваться функцией переводов по номеру телефона, которая в обновленной версии переместилась на главный экран – количество переводов через Диалоги на главном экране выросло втрое по сравнению с показателями до обновления приложения.
«В обновленном СберБанк Онлайн большое внимание уделено сбережениям клиентов – теперь они находятся в новом разделе «Накопления», где собраны все депозитные и инвестиционные продукты. И мы зафиксировали, что после обновления более половины пользователей перешли в этот раздел и изучили новые типы сбережений, – рассказала директор дивизиона «СберБанк Онлайн» Сбербанка Ксения Баринова. – Большой интерес вызвали инвестиции в металлы – этим продуктом в разделе «Накопления» клиенты интересовались чаще всего после вкладов. Также более 30 тыс. клиентов прошли обучающие курсы, представленные в этом разделе. Первый – «Как откладывать деньги» – помогает людям сформировать привычку копить часть полученного дохода. Второй курс – «Как сберечь деньги в период неопределенности» рассказывает о доступных каждому финансовых инструментах, которые позволяют защитить свои накопления от инфляции и минимизировать риски их обесценивания».
Обновить приложение на платформе Android можно по ссылке в магазинах приложений RuStore, Huawei App Gallery, SmartMarket и в других доступных сторах.
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