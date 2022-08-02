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НОВОСТИ

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Госдепартамента США ShareAmerica

17:12 02.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доступ к медиаплатформе Государственного департамента США ShareAmerica ограничен, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете.

Доступ к сайту share.america.gov был ограничен в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях. Роскомнадзор организует ограничение доступа к такой информации на основании требования генерального прокурора РФ или его заместителей.

Ресурс ShareAmerica — это медиаплатформа Государственного департамента США для распространения информации о внешней политике Соединенных Штатов Америки за рубежом, указано на сайте.

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