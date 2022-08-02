Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Госдепартамента США ShareAmerica
17:12 02.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доступ к медиаплатформе Государственного департамента США ShareAmerica ограничен, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете.
Доступ к сайту share.america.gov был ограничен в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях. Роскомнадзор организует ограничение доступа к такой информации на основании требования генерального прокурора РФ или его заместителей.
Ресурс ShareAmerica — это медиаплатформа Государственного департамента США для распространения информации о внешней политике Соединенных Штатов Америки за рубежом, указано на сайте.
НОВОСТИ
- 17:55 02.08.2022
- Самолет с Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя — Flightradar
- 17:42 02.08.2022
- ВВС КНР направили истребители Су-35 в Тайваньский пролив — портал
- 17:00 02.08.2022
- Самолет с Пелоси ожидают в Тайбее в 17:43 мск, США подняли истребители с базы в Японии
- 16:32 02.08.2022
- Только 1% американцев считают Россию угрозой для США — опрос
- 16:12 02.08.2022
- Закон об особом статусе поляков на Украине — это делегирование государственности — МИД РФ
- 16:00 02.08.2022
- Спецборт Пелоси взял курс на Тайвань, пролетая к востоку от Филиппин — Flightradar24
- 15:55 02.08.2022
- Более полутора миллионов пользователей СберБанк Онлайн на Андроиде установили обновленную версию приложения
- 15:32 02.08.2022
- Армения подала иск против Азербайджана в ЕСПЧ
- 15:12 02.08.2022
- До 500 националистов 92-й бригады ВСУ ликвидировали ВКС РФ в Харьковской области
- 15:00 02.08.2022
- Кремль примет приглашение на саммит АТЭС, формат участия Путина определится позже — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать