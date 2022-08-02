Испания отказалась от идеи передать Украине танки Leopard

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Испания отказалась от идеи возможной передачи Украине танков Leopard, находящихся на военной базе в Сарагосе. Об этом заявила во вторник министр обороны королевства Маргарита Роблес.

«Сегодня мы рассматриваем все возможности, но я уже могу сказать, что [боевые машины] Leopard, которые не используются в Сарагосе много лет, невозможно [отправить], потому что они находятся в абсолютно плачевном состоянии», — приводит слова главы ведомства газета «Мундо». «Были соответствующие проверки, и они находятся в состоянии, в котором их нельзя использовать, — пояснила Роблес. — Мы не можем их передать, потому что это был бы риск для людей».

12 июля информационный портал «Инфодефенса» сообщал, что Министерство обороны Испании готово рассматривать вопрос о возможной передаче Украине 10 танков Leopard 2A4 («Леопард 2А4») и около 20 бронетранспортеров в ответ на просьбу Киева о военной помощи.