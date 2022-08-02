0
0
106
НОВОСТИ

Китай примет все необходимые меры для защиты суверенитета — МИД о визите Пелоси на Тайвань

19:20 02.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая примут все необходимые меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в ответ на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявил во вторник МИД КНР.

«В ответ на необъявленный визит спикера Палаты представителей Конгресса США на китайский Тайвань Китай непременно примет все необходимые меры, чтобы твердо защитить государственный суверенитет и территориальную целостность», — говорится в заявлении МИД, которое распространило агентство Синьхуа. «Все вытекающие отсюда последствия понесут США и выступающие за „независимость Тайваня“ сепаратистские силы», — сказано в документе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 02.08.2022
Заявление Скибицкого о целях для HIMARS доказывает вовлеченность США на Украине — МО РФ
0
19
18:40 02.08.2022
Испания отказалась от идеи передать Украине танки Leopard
0
161
17:55 02.08.2022
Самолет с Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя — Flightradar
0
232
17:42 02.08.2022
ВВС КНР направили истребители Су-35 в Тайваньский пролив — портал
0
225
17:12 02.08.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Госдепартамента США ShareAmerica
0
232
17:00 02.08.2022
Самолет с Пелоси ожидают в Тайбее в 17:43 мск, США подняли истребители с базы в Японии
0
276
16:32 02.08.2022
Только 1% американцев считают Россию угрозой для США — опрос
0
287
16:12 02.08.2022
Закон об особом статусе поляков на Украине — это делегирование государственности — МИД РФ
0
326
16:00 02.08.2022
Спецборт Пелоси взял курс на Тайвань, пролетая к востоку от Филиппин — Flightradar24
0
402
15:55 02.08.2022
Более полутора миллионов пользователей СберБанк Онлайн на Андроиде установили обновленную версию приложения
0
351

Возврат к списку