Китай примет все необходимые меры для защиты суверенитета — МИД о визите Пелоси на Тайвань
19:20 02.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Китая примут все необходимые меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в ответ на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявил во вторник МИД КНР.
«В ответ на необъявленный визит спикера Палаты представителей Конгресса США на китайский Тайвань Китай непременно примет все необходимые меры, чтобы твердо защитить государственный суверенитет и территориальную целостность», — говорится в заявлении МИД, которое распространило агентство Синьхуа. «Все вытекающие отсюда последствия понесут США и выступающие за „независимость Тайваня“ сепаратистские силы», — сказано в документе.
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